Tutti pazzi per Kvernadze: anche la Fiorentina è interessata al nuovo Kvara

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Giorgi Kvernadze piace a molti club, Fiorentina compresa. L'esterno georgiano del Frosinone sta vivendo un avvio di stagione da protagonista con tre gol e un assist in campionato, oltre a due reti in Coppa Italia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi osservatori, compresi quelli del Napoli, presente sugli spalti nell'ultima gara allo Stirpe.

Il classe 2003, assistito dallo stesso agente di Khvicha Kvaratskhelia, è seguito anche dalla Roma. Arrivato dal Kolkheti Poti nell'estate del 2023 per meno di un milione di euro, oggi rappresenta uno dei patrimoni più importanti del Frosinone. Trattenerlo a gennaio non sarà semplice, soprattutto se dovessero concretizzarsi gli interessamenti dall'estero, con l'Hull City tra i club che lo stanno monitorando. Anche la Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi.