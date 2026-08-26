Calciomercato Zirkzee-Fiorentina: proseguono i contatti con l’agente dell'attaccante

vedi letture

Proseguono i contatti tra la Fiorentina e l’entourage di Joshua Zirkzee. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nelle ultime ore il club viola ha continuato a dialogare con Kia Joorabchian, agente dell’attaccante olandese, per approfondire costi e possibile formula dell’operazione. Zirkzee ha ormai compreso che il Manchester United è disponibile a lasciarlo partire e guarderebbe con favore a un ritorno in Italia, nonostante alcune proposte ricevute anche dalla Premier League. Al momento non è stata ancora avviata una vera trattativa, ma i contatti testimoniano come la Fiorentina stia valutando concretamente il suo profilo.

L’eventuale affondo resta legato alla situazione di Moise Kean: i viola non vogliono farsi trovare impreparati e continuano a sondare il mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Su Zirkzee resta vigile anche la Juventus, chiamata però prima a trovare una soluzione per Jonathan David, che è un altro nome sondato dalla Fiorentina nella giornata di oggi.