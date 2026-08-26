Social Centenario, il messaggio di Barone jr: "Qui ho imparato cosa significa sentirsi a casa"

vedi letture

Anche Giuseppe Barone, figlio del compianto direttore generale viola Joe, ha celebrato sui social il Centenario della Fiorentina, ricordando con orgoglio il legame del padre con il club con un lungo post pubblicato su Instagram:

«Cento anni non si contano: si vivono. Si vivono nelle vittorie, nelle sconfitte e in quella passione che a Firenze si tramanda di generazione in generazione. La Fiorentina non è solo una squadra: è identità, è appartenenza, è un amore che non ha bisogno di spiegazioni. Non sono nato tra queste strade, ma è qui che ho imparato cosa significa sentirsi a casa. Firenze è una città che sento mia e che porterò sempre con me. E con profondo orgoglio penso a mio padre, che ha avuto l’onore di lasciare la sua firma su questa storia. Buon 100° compleanno, Fiorentina. La storia continua. Forza Viola, sempre!».