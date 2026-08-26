Calciomercato
Idee per il post-Kean: la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Jonathan David
FirenzeViola.it
Primi contatti esplorativi con la Juventus per l’attaccante canadese, possibile obiettivo viola in caso di addio di Kean al Como
Nel corso di “Nik&Nik”, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse della Fiorentina per l’attacco. Nelle ultime ore il club viola avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con la Juventus per Jonathan David, centravanti canadese classe 2000.
Reduce da una stagione chiusa con 6 reti in 35 presenze, David rappresenterebbe uno dei profili che la Fiorentina potrebbe valutare concretamente qualora Moise Kean dovesse trasferirsi al Como. Al momento si tratta soltanto di una prima presa d’informazioni, ma il nome dell’ex Lille è entrato nel radar della dirigenza viola.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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