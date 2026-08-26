Sky, il Nottingham Forest offre 7 milioni per Dodo: no della Fiorentina

Sky, il Nottingham Forest offre 7 milioni per Dodo: no della Fiorentina
Oggi alle 19:40Primo Piano
di Redazione FV

Il Nottingham Forest si è fatto avanti concretamente per Dodo. Secondo quanto riferito da SkySport, il club inglese avrebbe presentato alla Fiorentina un’offerta da 7 milioni di euro per il terzino brasiliano.

La risposta della società viola, però, è stata negativa: la proposta è stata giudicata troppo bassa rispetto alla valutazione del giocatore. Tra domanda e offerta resta dunque una distanza significativa, che il Nottingham Forest dovrà provare a ridurre con un eventuale rilancio.