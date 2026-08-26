FirenzeViola Centenario, è già febbre viola: esaurite in meno di due ore le maglie limited edition online

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Due ore appena per bruciare tutte le scorte. Le edizioni limitate della maglia celebrativa realizzata dalla Fiorentina per il proprio Centenario sono già andate completamente esaurite negli store online, nonostante il prezzo tutt’altro che popolare di 180 euro. Un successo immediato che conferma quanto il prodotto, presentato oggi dal club, abbia conquistato i tifosi viola. La versione biancorossa, ispirata alla prima divisa della storia della Fiorentina e impreziosita dallo stemma del 1926, è stata prodotta in 1.926 esemplari numerati. Ancora più esclusiva quella nera destinata ai portieri, disponibile in appena 100 pezzi.

In vendita solo i kit per i bambini

Entrambe erano riconoscibili attraverso un’apposita patch identificativa e commercializzate in uno speciale cofanetto celebrativo, esclusivamente nei Fiorentina Store e sul sito ufficiale. Il costo elevato non ha frenato la corsa all’acquisto: nel giro di cinque ore tutti i kit sono stati venduti (sono rimaste in vendita solo i kit per i bambini). Un piccolo caso commerciale, ma soprattutto l’ennesima dimostrazione del legame tra Firenze, la Fiorentina e i suoi primi cento anni di storia.