Dagli inviati Kean ha lasciato il Viola Park dopo la seduta individuale: domani è atteso in gruppo

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Moise Kean ha concluso l’allenamento individuale svolto questo pomeriggio al Viola Park ed è poi rientrato a casa. Una seduta resasi necessaria dopo il ritardo con cui l’attaccante si era presentato al centro sportivo questa mattina e il successivo rifiuto di allenarsi insieme alla squadra, viste le voci di mercato che lo stanno coinvolgendo da giorni. Un comportamento per il quale il giocatore è stato multato dalla Fiorentina. Kean è adesso chiamato a presentarsi regolarmente domani mattina al Viola Park, quando è in programma una nuova seduta con il resto del gruppo.