Sulle pagine de La Nazione viene fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo interessa alla Roma, la quale lo acquisterebbe volentieri purché in via definitiva e non in prestito. Spazio anche a Islam Slimani, attaccante del Leicester che - si legge - resiste come ipotesi dopo non aver trovato l'accordo con il Torino.