VIDEO FV, Al centro sportivo si rivede Quarta

Finalmente mister Vincenzo Italiano recupera una pedina importante per là propria squadra ma soprattutto per la propria difesa. Lucas Martinez Quarta, infatti, è tornato a disposizione del tecnico viola e, come mostrato dalle immagini realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it, il difensore argentino è appena arrivato al Centro Sportivo Davide Astori. Difficile, se non impossibile, vederlo in campo già nella gara di domani contro il Cagliari, molto più facile vederlo dopo la sosta nel quale molto probabilmente partirà con la sua Argentina. Queste le foto e il video dell’arrivo dell’ex giocatore del River Plate: