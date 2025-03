Dagli inviati Viareggio Cup, Sassuolo-Fiorentina in semifinale: si giocherà sabato alle 15:00

Grazie alla vittoria per 4-2 contro l'Imolese ai quarti di finale la Fiorentina under18 ha staccato il pass per le semifinali della Viareggio Cup. Per il penultimo atto della competizione i viola si troveranno davanti il Sassuolo. Il match, in programma sabato 29 marzo alle 15:00, non si giocherà al Viola Park ma in Versilia. Ancora non è stato deciso il luogo ma la scelta è tra Seravezza e Torre del Lago Puccini. L'altra semifinale sarà Torino-Genoa.