Kean, domani giorno chiave. Dall'Arabia solo interessi, la Fiorentina gli offrirà il rinnovo

"Kean: domani giorno chiave". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica all'attaccante della Fiorentina a 48 ore dalla scadenza della clausola rescissoria da 52 milioni con cui ogni club, italiano o straniero, potrebbe strapparlo ai viola senza trattative. La Rosea però individua nella giornata di lunedì come il punto di svolta della vicenda, perché chiudere un ipotetico affare nelle ultime 24 ore sarebbe quasi impossibile. Sul centravanti si sono calmate le mire dall'Arabia Saudita, con l'Al Qadsiah che ha virato su Retegui e con l'Al Hilal che ha mostrato interesse ma senza presentare ancora offerte ufficiali. Eventuali rilanci dal Medio Oriente o dalla Premier League non si possono escludere a priori, ma più il tempo scorre e più si alzano le possibilità che Kean rimanga in maglia viola.

Dal 16 luglio in poi, se non cambierà niente, inizieranno le trattative con l'entourage per rinnovare il contratto del classe 2000 con adeguamento dell'ingaggio attorno ai 4 milioni a stagione, accontentando le richieste del giocatore e gratificandolo per la grande stagione di rilancio passata l'anno scorso. La Fiorentina rimane in attesa che finisca l'arco temporale della clausola e studia intanto le contromosse da presentare all'ex Juve.