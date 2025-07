Pioli-Viola, terzo capitolo di un romanzo iniziato 36 anni fa. E dal 2019 è cambiato tutto

Nelle sue pagine sportive, il Corriere Fiorentino ripercorre le precedenti esperienze di Stefano Pioli con la Fiorentina dopo l'annuncio ufficiale di ieri mattina, con cui il parmense si è legato per la terza volta ai colori viola dopo un passato già da giocatore e allenatore in riva all'Arno. Il terzo capitolo di un romanzo iniziato nel 1989 e nel quale si trovano pagine per una vita intera. Quella tra il tecnico, Firenze e la Fiorentina era e sarebbe stata una storia speciale anche senza questo terzo, attesissimo atto.

Il quotidiano locale evidenzia come nonostante siano passati solo sei anni dall'ultima avventura di Pioli in viola, le cose siano cambiate comunque parecchio. Vedi il Viola Park, centro sportivo che nel 2019 non era nemmeno un progetto su carta e che il tecnico scoprirà soltanto oggi. Con lui arriverà uno staff particolarmente largo (12 persone) ma pure questo profondamente diverso (sono soltanto in tre, il figlio Gianmarco e i preparatori Osti e Peresutti i reduci) da quello di sei anni fa. Il vice sarà Andrea Tarozzi e con loro la truppa di ex viola sarà arricchita anche da Riccardo Taddei. Loro, e ovviamente il mister, andranno alla scoperta del centro sportivo, aspetteranno i giocatori e non è da escludere che la truppa viola possa riunirsi a cena. Di certo, dopo i confronti a distanza delle scorse settimane, queste ore saranno importanti perché Stefano Pioli potrà finalmente confrontarsi di persona con il d.s. Daniele Pradè e gli altri dirigenti per fare il punto della situazione per quanto riguarda il mercato e, allo stesso modo, avrà modo di guardare negli occhi (Kean su tutti) i suoi giocatori.