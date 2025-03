FirenzeViola Verso Fiorentina-Juventus, Batistuta potrebbe far parte dei 22mila del Franchi

Ci avviciniamo a grandi passi alla gara tra Fiorentina e Juventus, la sfida delle sfide per il pubblico viola, pronto a gremire un Franchi che si preannuncia sold out nonostante i giorni difficili che la Toscana sta vivendo a causa dei danni e dei disagi causati dal maltempo. A tal proposito, nelle tribune dell’impianto di Campo di Marte dovrebbe essere prevista la presenza di uno spettatore d’eccezione: il bomber argentino Gabriel Omar Batistuta.

Il “Re Leone” - e la moglie Irina - è tornato nella sua Firenze venerdì scorso e, dopo i giorni trascorsi in città, è pronto a tornare da spettatore nello stadio che lo ha reso celebre per assistere dal vivo al match contro i grandi rivali bianconeri, in una serata che già si preannunciava speciale e che adesso si arricchisce di un nuovo, grande, protagonista. Questa sera, infatti, è prevista una coreografia della Curva Fiesole, oltre che ad un omaggio all’ex direttore generale Joe Barone, ad un anno (circa) dalla sua scomparsa. La squadra effettuerà un minuto di silenzio prima del fischio di inizio e in tribuna saranno anche presenti la moglie di Joe, Camilla, e i figli Gabriella, Pietro, Salvatore e Giuseppe.