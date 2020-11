VENUTI, Ero raccattapalle per Prandelli. Ora...

Lorenzo Venuti, terzino destro di proprietà della Fiorentina, ha parlato così in una luna intervista a Repubblica: "La sera della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco di Ribery, nel 2010, ero sotto la Ferrovia a fare il raccattapalle: guardavo i miei idoli giocare e mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Adesso quel sogno è realtà. Ho iniziato nei pulcini a nove anni. Ero con altri trentaquattro ragazzini, divisi in due squadre: in Primavera sono arrivato soltanto io.