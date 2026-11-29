Udinese-Fiorentina è 1-0 al 45': primo tempo horror dei viola, De Gea va ko
Un primo tempo in cui l'unica buona notizia è che lo svantaggio non è largo quello della Fiorentina al Bluenergy Stadium. Dopo la disfatta di Monza e il ritiro al Viola Park, era lecito attendersi ben altra risposta da parte della formazione di Paolo Vanoli, che invece ha subito l'iniziativa dell'Udinese, ultima in classifica. I viola chiudono la prima frazione in svantaggio 1-0 e devono ringraziare soprattutto David De Gea se il passivo non è ancora più pesante.
A complicare ulteriormente il pomeriggio della Fiorentina è arrivato, nel finale di primo tempo, il problema fisico accusato proprio dal portiere spagnolo, costretto a lasciare il campo a Oliver Christensen dopo aver tenuto a galla i compagni con i suoi interventi. Preoccupante la prestazione dei gigliati, incapaci di imporre il proprio gioco e di mostrare quella reazione tanto invocata negli ultimi giorni. Servirà una Fiorentina completamente diversa nella ripresa per evitare l'ennesima battuta d'arresto contro una diretta concorrente per la salvezza.
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