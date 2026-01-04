Vanoli: "Il campionato è riaperto. Ora la squadra è più unita. Solomon porta qualità"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti parole a Dazn nel post partita della sfida alla Cremonese: "Fanno piacere le parole di Kean. Stiamo lavorando da 40 giorni insieme. Nessuno si aspettava il risultato di Parma dopo l'Udinese. Io ho detto alla squadra di continuare sulla strada presa. Il campionato è riaperto, stiamo diventando piano piano più uniti".

Sulla difesa a quattro e l'aggresione alta: "Devo dire la verità, questa è sempre stata la mia filosofia. Quando ho ritrovato la forma di Comuzzo che con Pongracic sa difendere a campo aperto l'ho intrapresa. Gudmundsson e Parisi poi ci danno uno contro uno sugli esterni. Abbiamo anche ritrovato lo spirito giusto. Ora si deve parlare poco e stare con i piedi per terra che la strada è ancora lunga".

Come valuta l'ingresso di Solomon?: "È un giocatore che ci può dare tanto perché siamo una squadra che vuole stare il più possibile nell'ultimo terzo. Lui ci serviva per portare Gud in mezzo al campo. Deve ritrovare la forma, ma sa cosa fare con il pallone. Abbiamo aggiunto qualità ma gli serve tempo per il ritmo gara".

Ancora sulla difesa solida: "Molto contento di questo. Vincere 1-0 e non prendere gol non accadeva da tanto. Abbiamo lavorato tutti bene in fase difensiva e offensiva. Si deve stare attenti alle preventive che contro il Verona abbiamo sbagliato. Stiamo migliorando, anche se oggi pure nel primo tempo abbiamo sbagliato. Sono i rischi da prendere per provare a vincere".