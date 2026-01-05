Dalla Germania, Fiorentina interessata a Vavro del Wolfsburg

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:23Primo Piano
di Redazione FV

Nuovo nome per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal media tedesco Wolfsburger Allgemeine Zeitung, la dirigenza viola sarebbe interessata a Denis Vavro in forza al Wolfsburg. Il classe '96 ha una passato in Serie A con la maglia della Lazio: su di lui c'è anche la concorrenza della Roma di Gian Piero Gasperini. Il suo valore di mercato si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro.