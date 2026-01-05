Galli: "Non cederei mai Nicolussi. Che ce ne facciamo di Baldanzi?"

Così l'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, sul trionfo di ieri con la Cremonese: "Non ero entusiasta per la gara con l'Udinese mentre a Parma avevo visto qualche segnale, che ho rivisto contro la Cremonese al di là dei risultati. Prima la squadra mi sembrava anestetizzata, anche se c'è da dire... Cosa ci fa la Cremonese in Serie A? Se la squadra viola avesse avuto qualità nell'uscita con il palleggio, avrebbe potuto segnare 2 o 3 gol".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Per me Nicolussi Caviglia deve giocare con Fagioli a centrocampo: non lo darei mai via. Miretti è un doppione di Mandragora. Samardzic e Baldanzi a cosa servono? Se vuoi utilizzare Solomon, in area di rigore devi portare anche un uomo in più. Quegli ultimi 15 minuti per me rappresentano la Fiorentina che deve essere quest'anno".