Pellegrino: "Il gruppo è unito. Vanoli ci sta facendo capire cosa significa indossare questa maglia"

Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida con il Sassuolo. Queste le sue parole: "Njie ci sta aiutando molto, ci da uno contro uno che abbiamo con Gnonto e Mastantuono. Meritavamo questa vittoria da tempo. Quando le cose non vanno benissimo l'unica cosa che puoi fare è lottare per cambiare la situazione. Il gol ha racchiuso quello. Il gruppo è davvero unito, questa deve essere la nostra forza, il mister è uno in più del gruppo, uno in più di noi e ci fa capire cosa significa indossare questa maglia".