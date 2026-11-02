Pellegrino: "Il gruppo è unito. Vanoli ci sta facendo capire cosa significa indossare questa maglia"
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Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida con il Sassuolo. Queste le sue parole: "Njie ci sta aiutando molto, ci da uno contro uno che abbiamo con Gnonto e Mastantuono. Meritavamo questa vittoria da tempo. Quando le cose non vanno benissimo l'unica cosa che puoi fare è lottare per cambiare la situazione. Il gol ha racchiuso quello. Il gruppo è davvero unito, questa deve essere la nostra forza, il mister è uno in più del gruppo, uno in più di noi e ci fa capire cosa significa indossare questa maglia".
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Redazione FVCol Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
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