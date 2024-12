VALENTINI, Sarà a Firenze tra il 27 e il 29 dicembre

FirenzeViola.it

Manca sempre meno per l’arrivo in maglia viola del primissimo acquisto che arriverà a gennaio, o meglio, che già a luglio scorso aveva raggiunto un accordo per trasferirsi poi durante la finestra invernale, in virtù della sua scadenza di contratto con il Boca: Nicolas Valentini. Il difensore centrale di piede mancino è visto da Palladino come il perfetto alter ego di Ranieri ed è pronto a entrare nelle rotazioni difensive.

Tuttavia, come ricorda La Nazione, nonostante il suo arrivo sia previsto tra il 27 e il 29 dicembre, prima di fare il suo debutto con la maglia viola dovrà recuperare la miglior forma, dal momento che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 10 aprile.