Fiorentina sempre su Mastantuono: contatti col Real e una novità sulla formula

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Il futuro di Franco Mastantuono continua a essere uno dei temi più interessanti del mercato viola. La Fiorentina segue da tempo il talento argentino classe 2007 e nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla possibile strategia del Real Madrid, proprietario del cartellino. A fare chiarezza sulla situazione è Alfredo Pedullà, che ha svelato la posizione dei Blancos in vista della prossima stagione.

La possibilità di un ritorno in Sudamerica sembra ormai tramontata, con il Real intenzionato a proseguire il percorso di crescita del giocatore in Europa. La novità riguarda la formula: il club spagnolo avrebbe aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto "controllato", una soluzione che permetterebbe al talento argentino di trovare maggiore continuità senza perdere il controllo sul suo futuro. In questo scenario si inserisce la Fiorentina, che resta l'unica società di Serie A ad aver manifestato un interesse concreto e ad essersi mossa con decisione per il classe 2007. Al momento non risultano contatti diretti con altri club italiani. La concorrenza internazionale resta comunque importante e la scelta finale sarà legata soprattutto al progetto tecnico presentato a Mastantuono.