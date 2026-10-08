Dagli inviati USSI Toscana, presentata la nuova stagione: calcio, solidarietà e memoria

È stata presentata ieri sulla terrazza della Rari Nantes Florentia, a Firenze, la nuova stagione della squadra di calcio dell’USSI Toscana, gruppo di specializzazione dell’Associazione Stampa Toscana. Tornata in campo un anno fa dopo 17 anni di assenza, la formazione dei giornalisti ha illustrato il calendario degli impegni e mostrato la nuova divisa.

La direttrice generale Sara Meini ha annunciato la partecipazione al secondo Memorial Nicola Zuppa, dove la squadra difenderà il titolo, alla Digital Cup di marzo a Coverciano e a un torneo ad Agliana organizzato dall’ex viola Alberto Malusci. Allo studio anche una trasferta a Budapest contro una rappresentativa di giornalisti ungheresi. L’11 giugno 2027, a Figline Valdarno, si terranno invece un triangolare e una festa in ricordo di Chiara Baglioni, scomparsa nel 2018 a 31 anni.

Alla serata sono intervenuti, tra gli altri, Sandro Bennucci, Franco Morabito, Andrea Giannattasio (in rappresentanza del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini), l’assessora Letizia Perini e il presidente della Regione Eugenio Giani. Al centro degli interventi il valore dello sport come occasione di incontro, solidarietà e appartenenza alla professione.

Il selezionatore Mario Tenerani ha poi presentato Giovanni Galli, che metterà la propria esperienza a disposizione della squadra. Izabella Zwack ha portato il saluto della famiglia proprietaria di Unicum: Sandor Zwack ha donato le nuove tute ufficiali. Il presidente della Rari Nantes Andrea Pieri ha infine annunciato per il 22 ottobre alle 12 una conferenza stampa sul futuro della società.