Da Como, lariani a caccia di un terzino destro: piace Dodo

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Il terzino destro della Fiorentina, Dodo, ha le valigie pronte per lasciare Firenze ma non ha ancora una destinazione sicura. Sembrano freddarsi infatti le piste Roma (che lo corteggiava dalla scorsa stagione con Gasperini) e Napoli, entrambe concentrate su altre operazioni.

Interesse da Como per il brasiliano

Ecco che tra le due pretendenti si affaccia anche il Como che è a caccia di rinforzi per giocare la Champions, anche se la pista è ancora timida. E' "La Provincia di Como" a scrivere: "Occhi sul fiorentino Dodò, in partenza da Firenze, potrebbe avere quelle caratteristiche, ma la volontà è essere molto aggressivi nella partenza da dietro".