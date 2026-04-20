La Fiorentina Primavera è di nuovo in testa! Parma ko a Bergamo, Viola primi

La Fiorentina Primavera è di nuovo in testa! Parma ko a Bergamo, Viola primiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
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di Redazione FV

A poche ore dal match della Prima Squadra, impegnata a Lecce, c'è una Fiorentina che può già sorridere. Si tratta della formazione Primavera, che da oggi pomeriggio è di nuovo in testa alla classifica, in solitaria, nel proprio campionato. I ragazzi di Galloppa, infatti, dopo aver vinto 2-1 sul campo della Juventus un paio di giorni fa, attendevano oggi il risultato del Parma in casa dell'Atalanta.

Gara che i ducali hanno perso per 1-0, riconsegnando dunque il primo posto ai viola. Al momento, dopo 34 giornate di campionato, la graduatoria vede la Fiorentina al comando con 59 punti, mentre un punto sotto si trovano Parma e Cesena. Quattro lunghezze sotto, invece, a quota 55 c'è la Roma.