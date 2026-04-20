FirenzeViola Harrison, l'ex collaboratore di Bielsa: "Fortissimo con noi. Non mi stupisce vederlo tra i grandi"

vedi letture

Salvatore Simeone, dirigente italo venezuelano dell’Inter Bogotà, negli anni trascorsi al Leeds nello staff tecnico di Marcelo Bielsa ha avuto con sé Jack Harrison, allenato proprio nel periodo dell'esterno inglese agli Whites. Intercettato da FirenzeViola, Simeone ne ha parlato così: "Fu tra i giocatori più importanti della nostra stagione storica. Arrivava con un cartellino già importante, aveva avuto un'esperienza importante in MLS e per noi, tra gol e assisti, è stato fortissimo.

Aveva capacità di uno contro uno e sapeva interpretare benissimo il calcio di Bielsa, qualcosa di molto strutturale. Ci ha dato tanto, non mi stupisce vederlo in una squadra di Serie A importante come la Fiorentina. Penso che possa dare una mano alla Fiorentina in questo momento difficile".