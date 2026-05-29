Social

Foto, Giuseppe Commisso celebra la Fiorentina Primavera: "Adoro!"

Foto, Giuseppe Commisso celebra la Fiorentina Primavera: "Adoro!"FirenzeViola.it
Oggi alle 12:48Primo Piano
di Redazione FV

Il presidente viola, Giuseppe Commisso, ha voluto celebrare sui suoi canali social la vittoria della Fiorentina Primavera del campionato di categoria avvenuta ieri sera contro il Parma. “Lo adoro” il messaggio pubblicato, attraverso una Instagram Story, dal numero uno della Mediacom. Questo il post originale: 