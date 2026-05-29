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Foto, Giuseppe Commisso celebra la Fiorentina Primavera: "Adoro!"
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Il presidente viola, Giuseppe Commisso, ha voluto celebrare sui suoi canali social la vittoria della Fiorentina Primavera del campionato di categoria avvenuta ieri sera contro il Parma. “Lo adoro” il messaggio pubblicato, attraverso una Instagram Story, dal numero uno della Mediacom. Questo il post originale:
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