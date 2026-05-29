FirenzeViola Fiorentina Primavera campione d'Italia: le immagini per rivivere le emozioni della serata

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La Primavera trionfa al Viola Park portando a Firenze uno scudetto che mancava da 43 anni: tutte le immagini della vittoria

Viola Park sold out, tifo organizzato a sostenere la squadra, Fiorentina campione d'Italia: la Primavera di Daniele Galloppa ha riportato lo scudetto di categoria a Firenze dopo ben 43 anni - il quarto della storia - e regalato ai tifosi una grande gioia nell'anno del centenario, avaro fin qui di soddisfazioni da parte delle prime squadre. Galloppa ha annunciato il suo addio e lascia nel modo migliore, con un trofeo e diversi ragazzi che hanno debuttato in prima squadra e che ieri sera, forti di quell'esperienza, sono stati determinanti. Non a caso i gol sono stati realizzati da Braschi e Kouadio, punte di diamante della squadra anche se sarebbe riduttivo citare solo loro.

Futuro dei 2006 e gli ex in tribuna

In campo c'erano otto giocatori del 2006 che chiudono così il loro ciclo nel modo migliore e questa estate la società dovrà valutare se sono da prima squadra o se mandarli in prestito. E a questo proposito sugli spalti tanti ragazzi che hanno fatto proprio questo percorso e rientrati dai rispettivi prestiti, come Rubino, Harder e Martinelli in attesa anche loro di conoscere il loro futuro.

Giocatori in trionfo con la curva Fiesole

Intanto ecco le belle immagini di Firenzeviola per rivivere le emozioni della serata in cui i ragazzi sono andati a festeggiare sotto la tribuna dove erano i tifosi della curva Fiesole.