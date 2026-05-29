Calciomercato Grosso vicino alla risoluzione del contratto col Sassuolo: il punto

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Fabio Grosso sta per risolvere il suo contratto con il Sassuolo, poi concretizzerà l'arrivo alla Fiorentina che lo ha bloccato

Fabio Grosso è vicino alla risoluzione del suo contratto col Sassuolo. Il tecnico è al lavoro per liberarsi dal club neroverde, e secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it i suoi procuratori stanno sistemando la parte burocratica con la dirigenza emiliana. C'è fiducia di chiudere la questione entro breve. A quel punto la Fiorentina, in attesa da giorni che si sblocchi la situazione, potrà concretizzare l'arrivo di Grosso garantendogli un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione e della durata di due anni con opzione per il terzo.

Le sensazioni positive

L'impressione è che manchi davvero poco alla fumata bianca. Le parti sono in contatto continuo e da diverso tempo, adesso servirà che Grosso si svincoli dal Sassuolo mettendo la Fiorentina nelle condizioni di non dover trattare coi neroverdi. Che hanno sempre fatto capire di non voler farsi prendere economicamente per il collo, avanzando richieste precise. Sono ore calde, coi viola che aspettano solo di poter annunciare l'arrivo dell'allenatore romano e iniziare in via ufficiale il nuovo corso.

I numeri di Grosso

La stagione di Grosso al Sassuolo ha portato in dote 49 punti e un undicesimo posto per nulla banale. Così come 14 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. Numeri che hanno sorpreso positivamente Fabio Paratici, il quale è determinato a portare in fondo l’operazione. Grosso è la sua scelta per la panchina viola del futuro. "Non parlo di futuro ma mi fanno piacere le voci. Essere accostato alla Fiorentina è motivo d'orgoglio" aveva dichiarato dopo la gara di campionato allo stadio Franchi.