FirenzeViola Tra scarico e allenamento regolare. La Fiorentina oggi già al lavoro verso il Celje

Consueto allenamento di scarico post partita per la Fiorentina, tornata a lavorare già oggi al Viola Park visto l'imminente impegno di Conference League. La squadra di Palladino, per quanto riguarda i giocatori che hanno preso parte alla gara di ieri col Parma, ha svolto oggi la solita seduta di ripristino dopo la partite, mentre i restanti hanno effettuato allenamento regolarmente.

Non di poco conto la presenza sul manto erboso di Robin Gosens, che sta smaltendo via via l'infortunio al ginocchio. Domani la Fiorentina torna in campo per il primo raduno a pieni ranghi in vista del match contro il Celje in programma giovedì alle 18:45, valido per i quarti di finale di ritorno del torneo continentale.