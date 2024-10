TOTOFORMAZIONE, Ranieri o Moreno? Davanti Kouame

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sarà ampio turnover stasera per la Fiorentina contro il San Gallo ma Palladino deve ancora fare qualche valutazione. Lasciati a casa gli infortunati e aggregati al gruppo Kean e Christensen che non saranno della sfida, in Conference League sarà l'occasione per vedere chi ha giocato meno in questa stagione. A partire da Terracciano, che tutti i quotidiani mettono come titolare stasera al pari dei laterali Kayode e Biraghi.

In realtà i giornali nonostante i tanti cambi collimano tutti nelle probabili scelte di Palladino, puntando su Quarta e Ranieri al centro della difesa e Richardson e Bove a centrocampo. Solo Tuttosport si sbilancia su Moreno al fianco di Quarta e Adli a centrocampo con Richardson. In attacco nessun dubbio: dietro Kouame ci sarà Beltran e sulle fasce Sottil e Ikoné.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Richardson, Bove, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè

Corriere dello Sport- Stadio (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Richardson, Bove, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Richardson, Bove, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Richardson, Bove, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Richardson, Adli, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Richardson, Bove, Ikonè, Beltran, Sottil, Kouamè