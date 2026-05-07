FirenzeViola Top Fv, è Braschi il miglior giocatore contro la Roma: l'esito del nostro sondaggio

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Il 4-0 rimediato dalla Fiorentina a Roma fa capire la serataccia di tutti i giocatori viola in campo. Ma per i lettori di Firenzeviola che hanno partecipato al consueto sondaggio post partita "Top Fv" Riccardo Braschi è stato sicuramente il migliore. Il giovane attaccante che nella ripresa ha sostituito Gudmundsson ha colpito un palo appena entrato. A lui sono andati il 69,49% dei voti totali ossia 608 su 875.

Sul podio il portiere David De Gea che nonostante i 4 gol subiti con le sue parate ha evitato un punteggio ancora più pesante: per lui l'11.31% delle preferenze. Terzo Fabiano Parisi, rientrato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo diverse partite, premiato dal 6.86% dei votanti. Hanno raccolto oltre l'1% Fagioli (quarto con il 3.31%), Nodour (1.37), Brescianini (1.26) e Gudmundsson. Tra i meno votati Solomon e Harrison.