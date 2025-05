Tensioni al Franchi tra i tifosi, 8 feriti: indaga la Digos

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sugli scontri avvenuti tra le tifoserie fiorentine e andaluse durante la gara del Franchi di giovedì sera. Tutto è accaduto nel secondo tempo del match, quando dalla Curva Ferrovia e dal settore ospiti sono stati lanciati seggiolini e altri oggetti. Il contatto tra le due opposte fazioni è stato evitato dal pronto intervento delle forze dell'ordine ma gli scontri hanno generato comunque 8 feriti, 4 per parte, curati dal personale medico presente all'interno dell'impianto. La Digos è a lavoro per identificare, anche grazie alle telecamere, le persone coinvolte.

Per gli identificati non ci sarà soltanto un profilo penale ma saranno anche colpiti da Daspo. Digos al lavoro anche per identificare il tifoso gigliato che si è introdotto nel settore ospiti per rubare uno striscione ai tifosi avversari e portarlo in Ferrovia.