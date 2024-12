T. CORSI A RFV, Ai viola mancano gli strappi di Bove

FirenzeViola.it

Nel corso della giornata di Radio FirenzeViola, Tito Corsi, ex allenatore e dirigente sportivo di grande esperienza, ha parlato così della sfida di stasera tra Fiorentina e Udinese: "L'Udinese è molto pericolosa, soprattutto in attacco. Ha tanta fisicità e anche buoni individualità".

In attacco ci sarà Lorenzo Lucca. Lo vedrebbe bene a Firenze?

"Lucca non può venire alla Fiorentina a fare la riserva. Deve giocare. E a Firenze spesso ci sarà ancora per tanto tempo Moise Kean".

Secondo lei è possibile sostituire Bove?

"Gli strappi di Bove mancano tanto. La Fiorentina ha perso spinta dopo questo incidente, ha buoni giocatori ma con diverse caratteristiche".

Questa Fiorentina è un po' a corto d'ossigeno?

"I periodi brevi son difficili da giudicare. Dipende anche dagli avversari che incontri. Poi in questo periodo si sta giocando tanto quindi è logico un po' di calo. Poi capire se la rosa è in debito d'ossigeno o no non è facile, servirebbero misurazioni scientifiche sulle prestazioni atletiche".

Tra i nomi che girano intorno ai viola, quale la convince di più?

"Fazzini ha tanti colpi e potenzialità, alla lunga può essere un giocatore importante. Ma per l'immediato Folorunsho garantisce di più".