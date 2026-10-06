Dalla Svezia, Njie chiama il Ct Potter: "Se uno gioca in Serie A deve essere chiamato in Nazionale maggiore"
È arrivata ieri la prima rete di Alieu Njie con la Svezia Under 21. L’attaccante della Fiorentina ha trovato il gol nella gara di qualificazione agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord (vittoria per 2-0 degli scandinavi), cogliendo l’occasione anche per mandare un messaggio piuttosto chiaro al commissario tecnico della nazionale maggiore, Graham Potter.
Nel post gara Njie ha spiegato così ai media svedesi il suo punto di vista: “Per me, se giochi in Serie A, che è uno dei cinque campionati più importanti, devi giocare anche in nazionale maggiore. Il fatto di giocare in Serie A è un bonus. Per me, la cosa più importante è essere convocato in nazionale maggiore. Sono cose che succedono, immagino che dovrò aspettare e vedere. Devo fare del mio meglio affinché mi noti. Immagino che dovrò semplicemente continuare a lavorare a Firenze e farlo al meglio, così che mi chiami al prossimo incontro. Spero che possa accadere già nel 2027”.
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