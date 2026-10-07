Dagli inviati Presentata la squadra di calcio dei giornalisti Ussi: parteciperà al 2° torneo Nicola Zuppa

La squadra di calcio dell'Ussi riparte ancora più motivata e ieri è stata presentata nella sede sull'Arno della Rari Nantes Florentia dove il presidente Andrea Pieri ha fatto gli onori di casa. Tra i presenti i rappresentanti dell'Ussi, Ast e Ordine dei giornalisti, oltre - tra gli altri - al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all'assessora allo sport Letizia Perini, all'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli e la proprietaria del marchio Unicum Izabella Zwack. La squadra, composta dai giornalisti sportivi iscritti all'Ussi Toscana e capitanata dalla direttrice generale Sara Meini e dall'allenatore Mario Tenerani, parteciperà al 2° Torneo Nicola Zuppa, competizione tra sport e sociale organizzata dalla Uisp anche per dare un aiuto agli ultimi e a cui partecipa anche la squadra dei detenuti di Sollicciano.

L'occasione è servita anche per ribadire il significato e gli obiettivi di un'iniziativa nata per creare momenti di aggregazione, confronto e condivisione tra giornaliste e giornalisti, mettendo insieme sport, professione e senso di appartenenza alla categoria e per parlare di sindacato e tutela della professione giornalistica moderato da Sara Meini.