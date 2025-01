SPORTITALIA, Pronta offerta viola per Bondo. Su Fagioli...

FirenzeViola.it

Da Sportitalia arrivano aggiornamenti sulla situazione centrocampo per la Fiorentina. Secondo ciò che riporta l'emittente, Warren Bondo sarebbe la prima scelta di Raffaele Palladino, ma i viola avrebbero approfondito i contatti anche con la Juventus per Nicolò Fagioli. Per il regista della Juventus c'è anche l'interesse dell'Olympique Marsiglia, mentre per il giocatore del Monza i dirigenti di Commisso avrebbero intenzione di fare una proposta già nelle prossime ore, all’interno dei discorsi che porteranno al difensore Pablo Marì.