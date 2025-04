Sogno Champions per la Fiorentina? Ecco i tre motivi per crederci davvero

vedi letture

Porsi dei limiti non avrebbe senso, e questo sembra proprio il messaggio implicito della Fiorentina. Lo afferma il Corriere Fiorentino, che poi aggiunge: superato il tratto più impegnativo della stagione, con l’unico scivolone a Napoli, la squadra viola si trova ora in una fase favorevole, almeno sulla carta. I 52 punti totalizzati — sei in più rispetto allo scorso anno — la mantengono pienamente in corsa per l’Europa. Il pareggio di San Siro, seppur amaro per come è maturato, non ha intaccato la fiducia: 7 punti in tre gare rappresentano una solida base.

Il quotidiano spiega anche i motivi per credere al sogno europeo. La Fiorentina, ora più compatta e convinta, punta a migliorare l’ottavo posto dell’anno scorso e ottenere almeno la qualificazione all’Europa League. A rafforzare l’ottimismo ci sono tre fattori: calendario più accessibile, gioco ritrovato e il rendimento in crescita di alcuni elementi chiave. Anche se il rendimento in trasferta resta da migliorare, il gruppo ha mostrato carattere, come dimostrato contro il Milan.

Tuttavia, la squadra deve ancora invertire la tendenza negativa con le formazioni di bassa classifica. Contro Monza, Venezia, Empoli e Parma sono arrivati solo 4 punti. Le prossime sfide con Parma, Cagliari ed Empoli saranno decisive. Se saprà essere concreta anche contro le piccole, la Fiorentina potrà puntare ancora più in alto, magari anche alla zona Champions.