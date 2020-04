SOCIAL, Nuova moda per viola ed ex con le dirette

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla dell'esplosione delle condivisioni via social dei momenti quotidiani dei giocatori viola, presenti e passati. Tra i più attivi c’è Igor, che assieme alla compagna Bianca passa il suo tempo nel giardino della sua villa tra flessioni, tapis roulant e cyclette. Non è da meno anche Venuti, che divide il suo tempo tra calci al pallone in mini porte e meditazione basata sul principio giapponese del «Kaizen» per non parlare di Sottil, che tra un esercizio e l’altro si diverte a palleggiare col padre Andrea. Ma anche tra quanti non giocano più c'è chi è diventato un autentico protagonista di Instagram: è il caso di Frey, che dopo aver iniziato a fare dirette quasi per divertimento si è trasformato in un vero e proprio conduttore, coinvolgendo ex stelle del calibro di Toni, Mutu, Ujfalusi, Nuno Gomes, Gilardino e Pasqual. Ma anche altri ex viola si sono rivisti di recente sugli schermi dei cellulari: dai più freschi Viviano e Kuzmanovic passando per l’ex Primavera Petriccione (adesso al Lecce) fino a Mauro Bressan.