Dagli inviati La sfilata dei campioni viola: standing ovation per Bati, Rui e Mutu. Cori per Astori

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Lunghissima sfilata composta da tanti campioni viola: il racconto da Batistuta a Rui Costa passando per Mutu, Ranieri e Prandelli

Lunghissima sfilata dei giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina nel corso della passerella organizzata per festeggiare i 100 anni di storia viola. Il più applaudito è stato Gabriel Omar Batistuta, il cui ritorno in campo è stato salutato da una standing ovation e da lunghi cori cantati dall'intero stadio. Simile accoglienza anche per Manuel Cesar Rui Costa, visibilmente emozionato e accolto da cori e un intero stadio in piedi.

Anche la camminata di Claudio Ranieri, è stata accompagnata da un lunghissimo applauso. Tanti applausi anche per Di Livio, Francesco Flachi e Francesco Toldo. Bello anche l'applauso dedicato a Seba Frey, salutato anche con il classico coro con riferimento alla stravagante capigliatura. Ovazione per Martin Jorgensen, accompagnato a centrocampo con un lungo coro partito dalla curva Ferrovia.

Tra i più applauditi anche Adrian Mutu, che è stato salutato da un'accoglienza riconosciuta solo a Bati e Rui e che ha risposto con un grande sorriso e con la mano sul cuore. Coro dedicato anche a Giampaolo Pazzini e applausi a scena aperta per Fatih Terim e poco dopo anche per Luca Toni.

Tanti minuti di standing ovation e di applausi oltre a prolungati cori quando è stato chiamato il nome di Davide Astori, capitano per sempre e giocatore che ha lasciato un grandissimo ricordo nel cuore di tutti i tifosi della Fiorentina.

Emozioni anche per Cesare Prandelli che torna "a casa" tra i cori della curva e i lunghi applausi del resto dello stadio. Un bell'applauso è stato dedicato anche a Pepito Rossi oltre che a Gonzalo Rodriguez, abbracciato da un bel coro. All'ingresso in campo di Giuseppe Rossi, ricordando la tripletta alla Juventus, è partito il coro: "Chi non salta è bianconero".

La sfilata è terminata con l'ingresso in campo della Fiorentina femminile ma soprattutto con quella maschile, il cui ingresso in campo è stato sottolineato da una bordata di fischi da parte del Franchi dopo le due sconfitte subite all'inizio del campionato contro Roma e Frosinone, fischi che sono proseguiti a lungo mentre i giocatori raggiungevano il centro del campo.

