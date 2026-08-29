Calciomercato Njie sarà della Fiorentina: domani le visite mediche. Arriva dal Torino

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Tutto confermato: Alieu Njie sarà un giocatore della Fiorentina. Pochi minuti dopo la sconfitta con il Frosinone, Paratici ha chiuso il decimo acquisto della campagna estiva di calciomercato trovando l'accordo con il Torino e con il calciatore per un trasferimento che costerà 16 milioni di euro più 4 di bonus. Per il calciatore contratto fino al 2031 e domani è atteso a Firenze per le visite mediche e poi la firma sul contratto con la squadra viola.