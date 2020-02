SCONCERTI A FV, Stadio? Il Comune va rispettato

Il decano del giornalismo, Mario Sconcerti è intervenuto durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento!", programma a cura di FirenzeViola.it in onda su Italia7, per parlare delle tematiche più attuali in casa gigliata: "Dal comunicato della Fiorentina dei giorni scorsi mi sembra che ci sia una grossa complicazione ma bisogna rispettare anche il Comune. Nardella lavora per la città e non per la Fiorentina. Ci sono delle regole che possono essere alleggerite ma non cancellate. Io resto ottimista, ho fiducia nel mio sindaco. Sono preoccupato e ottimista per la prossima gara. Sono preoccupato per la classifica perché abbiamo dietro il Genoa che ci ha tolto 4 punti, il Lecce che ci ha battuto in casa. Ora andiamo a Genova con la Samp che in casa battemmo ma ci fece soffrire nel momento migliore. Sono convinto che la Fiorentina fuori,casa giochi meglio perché si chiude e riparte, non ha il problema di fare gioco perciò da questo punto di vista sono ottimista".