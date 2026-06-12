Lo scenario per Dodo: sarà addio alla Fiorentina, altrimenti rinnovo
Cambia lo scenario tra Dodo e Fiorentina? Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla delle ipotesi estive per l'esterno brasiliano che dopo quattro anni sembra destinato al divorzio nonostante sia uno dei giocatori più longevi della gestione Commisso. L’intenzione di
Dodò (già espressa) è quella di affrontare una nuova avventura che lo proietti in una dimensione da Champions League, Paratici al ritorno dall'America dovrà valutare gli interessi in particolare di Roma e Napoli per il classe '97.
Ma i rapporti tra le parti sarebbero così distesi - sottolinea il quotidiano - che se alla fine del mercato non dovesse concretizzarsi la cessione, il rinnovo di contratto (con cui la Fiorentina eviterebbe di perderlo a parametro zero vista la scadenza nel giugno 2027) non sarebbe un problema. Alla Juventus non andrà mai in virtù della promessa fatta a Joe Barone quando era in vita, ma l'addio alla società viola resta comunque un'ipotesi molto probabile.
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