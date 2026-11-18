FirenzeViola Mastantuono, prima doppietta con l'Argentina nel 7-0 alla Costa Rica

Per prendersi la scena, a Franco Mastantuono è bastato un tempo stanotte. Entrato all’intervallo, il fantasista della Fiorentina ha realizzato una doppietta nel 7-0 con cui l’Argentina ha superato la Costa Rica allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, nell’ultima amichevole del 2026 per la Selección. Per lui si tratta della prima doppietta con la maglia albiceleste. Scaloni lo ha mandato in campo a inizio ripresa, inserendolo tra i tre cambi effettuati e sostituendo Nico Paz.

Il riassunto della partita dell'attaccante viola

Il risultato era già sul 4-0, ma Mastantuono ha impiegato pochi secondi per mettersi in evidenza, impegnando subito Sequeira. Al 47' è arrivato il primo gol: ricevuto il pallone in area da Máximo Perrone, ha calciato sul primo palo firmando il 5-0. Dopo il 6-0 di Mac Allister al 77', all’88' ha chiuso definitivamente i conti con un potente sinistro. Doppiette anche per Nico Paz e Julián Álvarez. L’Argentina ha così riscattato la sconfitta per 2-1 contro l’Uruguay, arrivata quattro giorni prima alla Bombonera.