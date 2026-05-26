Grosso-Fiorentina, altri passi avanti: contratto di due anni con opzione
Arrivano conferme sulla notizia riferita in giornata da Firenzeviola.it sul futuro sempre più viola Fabio Grosso. Il tecnico campione del mondo 2006 è infatti - riportano i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui propri social - è sempre più vicino all’addio al Sassuolo dopo due stagioni molto positive, nelle quali ha prima riportato immediatamente i neroverdi in Serie A e poi conquistato una salvezza tranquilla nell’ultimo campionato appena concluso.
Le voci su un possibile futuro lontano dall’Emilia circolavano ormai da settimane, ma nelle ultime ore è arrivata una sorta di semi-ufficialità direttamente dalle parole dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali. Sul tavolo per Grosso ci sarebbe una proposta di contratto biennale con possibile opzione per una terza stagione.
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