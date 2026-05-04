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Roma-Fiorentina 2-0: Wesley raddoppia, sono passati solo 16'

Roma-Fiorentina 2-0: Wesley raddoppia, sono passati solo 16'FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:04Primo Piano
di Redazione FV

Notte fonda per la Fiorentina all'Olimpico. Al 16' ripartenza perfetta della Roma, che va da destra a sinistra sul fronte d'attacco, inizia tutto Soulé, palla che arriva in area, extrapass di Hermoso per servire l'accorrente Wesley, piattone destro in buca d'angolo e 2-0 dei giallorossi, con la Fiorentina che rimane colpevolmente a guardare. 