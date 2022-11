RITIRO, Non solo V. Park. Ipotesi Monte Amiata

La maggior parte del prossimo ritiro estivo della Fiorentina, come già deciso, sarà fatta al Viola Park. Però, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, ci potrebbe essere qualche variazione durante l'arco del precampionato. Non un ritiro "vecchia maniera", ma nel caso se ne verificasse la necessità, la Fiorentina potrebbe lavorare qualche giorno non distante da Firenze, ma a una quota più alta come quella del Monte Amiata. Luogo in cui, nel passato, la Fiorentina con Trapattoni e Malesani ha già lavorato.