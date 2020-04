RIBERY, È a Monaco e attende disposizioni

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, la Fiorentina dovrà aspettare il suo re, Franck Ribery. Non tanto per l'infortunio alla caviglia dal quale ormai è guarito, quanto perché è l'unico viola in questo momento fuori dall'Italia. FR7 ha organizzato la partenza in tempo per evitare le misure che si facevano ogni settimana più restrittive e assieme alla famiglia (e senza violare alcuna disposizione) è volato a Monaco di Baviera. Una scelta che comporterà un inevitabile contrattempo al momento della ripresa degli allenamenti. Il protocollo stilato da Governo e Comitato Tecnico Scientifico parla chiaro e impone, a chiunque rientri dall’estero, quattordici giorni di quarantena.Se dunque arriverà il via libera per riprendere la preparazione il 4 maggio, il francese dovrà essere a Firenze entro il 20 di aprile. Altrimenti, almeno inizialmente, niente lavoro al centro sportivo. Ad oggi la società non ha posto alcuna scadenza, ma presto dovrà richiamare il suo re per consegnargli di nuovo il trono della Fiorentina.