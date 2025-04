Quando torna Kean? Per la Nazione può saltare anche la gara con l'Empoli

Anche la Nazione torna sulla complicata situazione di Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro della squadra a Cagliari martedì pomeriggio, volando verso Parigi (con scalo a Peretola). Problemi familiari non ben specificati per Kean, che è volato in Francia, dove vive la famiglia appunto.

La Nazione sottolinea come il comunicato pubblicato ieri poco prima della partita dalla Fiorentina non specifichi una data di rientro in Italia. La sensazione, scrive il quotidiano fiorentino, è che la questione potrebbe costringere il giocatore a rinunciare anche alla prossima partita, ovvero al derby di domenica pomeriggio contro l'Empoli. La tempistica di avvicianmento al match diche che se Kean non dovesse rientrare in Italia prima dell'allenamento di dopodomani (sabato) il suo impiego contro l'Empoli sarà più che complicato.