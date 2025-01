PRUZZO A RFV, Non mi spiego la situazione Gudmundsson

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', iniziando da una sua valutazione sul momento di Gudmundsson: "Cerco di indagare anche io perché questo calciatore non riesce ad esprimersi. Forse la questione principale è che tatticamente è anarchico e a Genova era libero, avevano studiato una strategia che gli lasciasse il campo in qualsiasi settore per muoversi in maniera individuale. Io non so se a Firenze è condizionato anche se mi viene da pensare di no. A Genova giocavano a cinque dietro con Retegui davanti e la possibilità per Gudmundsson di svariare. Dal punto di vista fisico mi sembra recuperato. Anche i genoani fanno fatica a spiegarsi questa situazione a prescindere dalle questioni personali che io credo siano superate".

Un commento alle parole di Pradè?

"Ognuno va un po' per conto proprio, l'impressione è che non ci sia una leadership all'interno della squadra altrimenti anche il direttore non se ne esce così platealmente. Ai miei tempi un dirigente avrebbe chiamato quelli che contano all'interno del gruppo facendogli capire che non si poteva andare avanti così. Quando vai così nel mucchio diventa troppo facile nascondersi".

Sanabria-Kouame come scambio?

"Per me Sanabria è un incompiuto perché ha grandi qualità ma non si capisce perché segna così poco. Probabilmente questo è il suo limite. A Firenze ci può stare ma Kouame lo vedo più consolidato alla Fiorentina. Non è nelle sue corde fare gol ma combatte".

