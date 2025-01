PRIMAVERA, Oggi esordio in Coppa Italia: alle 15 c'è la sfida col Monza

FirenzeViola.it

Inizierà oggi il cammino della Fiorentina Primavera in Coppa Italia: i viola, che sono campioni in carica e hanno vinto ben quattro delle ultime edizioni del torneo (nella stagione in cui non hanno alzato la coppa sono comunque arrivati in finale), affronteranno oggi alle 15 al Viola Park i pari età del Monza in una gara valida per gli ottavi di finale. Chi passerà il turno affronterà (sempre in gara secca) la vincente di Cagliari-Torino, con il match che si giocherà di nuovo a Bagno a Ripoli.

L'incontro sarà visibile sia in tv su Sportitalia e sui canali social della Fiorentina e sarà arbitrato dal signor Pacella della sezione di Roma 2.